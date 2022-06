Rommelmarkt in Oorbeek

Leuven/Wilsele INTERVIEW. Ultraloper Merijn Geerts is wereldre­cord­hou­der backyard-lo­pen: “Iemand noemde mij een atleet. Dat vond ik een raar idee.”

Niet toevallig is Forrest Gump zijn lievelingsfilm. Een film boordevol memorabele uitspraken, maar één is volledig op het lijf van ultraloper Merijn Geerts (47) geschreven. ‘I just felt like running’. De ultraloper stond vorig weekend aan de startlijn van de Backyard Masters, een loopwedstrijd waarbij lopers zo lang mogelijk een circuit van 6,703 kilometer voltooien. 90 rondjes, 603,54 kilometer en drie dagen later had de Leuvenaar het wereldrecord op zak.

21 mei