Roger van “Den Express” overleed jaar geleden, maar zaak blaast 90 kaarsjes uit nadat vrouw en dochter zaak verder zetten : “Iets veranderen aan de winkel? Nooit!”

Fietsen langs holle wegen: verken de Brabantse taalgrens rond Tienen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van holle wegen, absolute pareltjes in het landschap. Zo fiets je in het Hageland op en over de taalgrens in de streek rond Tienen.