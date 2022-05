RESTOTIP. Bar Fie: “Van overheerlijk schepijs tot heerlijk ontbijt of lunch”

Tienen De Wijsneus, de lagere school in Oplinter, zet in op verkeers­vei­lig­heid

In school De Wijsneus zetten ze sterk in op verkeersveiligheid. Ieder jaar werkt men in de maand mei met de hele school intensief rond het thema verkeer. “De kinderen krijgen theoretische achtergrond en oefenen zeer praktisch de vaardigheden die je nodig hebt als voetganger en als fietser in het verkeer door onder andere het voetgangers- en fietsexamen.”

11 mei