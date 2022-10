Reizigersstraat en Beauduinstraat afgesloten tot 28 oktober

Holsbeek REPORTAGE. Wij trokken onze wandel­schoe­nen aan en testten wandelrou­te ‘Dwars door de Hagelandse Heuvels’ uit: “Geschikt voor het hele gezin, de hond incluis”

Het is deze week ‘Week van het Bos’, en aangezien ook de weergoden ons goed gezind zijn, is het dus de ideale gelegenheid om dit weekend met vrienden of familie het bos in te trekken. Weet je niet waarheen? Onze reporter zocht voor jullie een wandelroute uit. Ze trok zelf de wandelschoenen aan en ging op pad voor ‘Dwars door de Hagelandse Heuvels’, een wandeling die door Vlaanderen Vakantieland genomineerd werd voor mooiste wandeling van Vlaanderen.

15 oktober