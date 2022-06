Regionaal Ziekenhuis Tienen gebruikt voortaan nieuwe hightech operatierobot

In het RZ Tienen werd voor het eerst een operatie uitgevoerd met de ‘Da Vinci’: een splinternieuwe hightech operatierobot. Deze robot stelt de chirurgen van het regionale ziekenhuis in staat om complexe ingrepen met grotere precisie uit te voeren.

Robotchirurgie is al langer beschikbaar in Vlaanderen, maar toch zal de aankoop van de nieuwe robot een positieve impact hebben op de zorg in regio Tienen, aldus dr. Berkers: “Robotchirurgie heeft heel wat voordelen voor onze patiënten. Omdat we met de robot nog preciezer kunnen werken dan manueel, zullen patiënten na de operatie minder last hebben van pijn, minder kans hebben op bloedverlies en ontstekingen én kleinere littekens aan de ingreep overhouden. Bovendien kunnen we tijdens een kijkoperatie moeilijk bereikbare gebieden in beeld brengen met minimale schade aan de omliggende weefsels. Een ander voordeel is de kortere wachttijd: voor robotchirurgie moesten we tot nu toe uitwijken naar andere ziekenhuizen maar dankzij deze investering is dit soort chirurgie nu ook breder toegankelijk voor patiënten in deze regio.”