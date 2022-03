Regionaal ziekenhuis in Tienen gaat opnieuw zorg uitstellen

Het aantal coronabesmettingen gaat weer in stijgende lijn sinds een aantal weken. Dat vertaalt zich langzaam maar zeker in een verhoogde druk op de zorgsector. In het regionaal ziekenhuis in Tienen wordt intern zelfs gesproken van een zesde coronagolf. Nu ook de griep de kop opsteekt en personeel uitvalt door coronabesmettingen heeft de directie van het ziekenhuis besloten om opnieuw zorg uit te stellen. Het gaat in eerste instantie om maandag en dinsdag. Bedoeling is om het aantal operaties tot een minimum te herleiden. Volgens Micheline Lefèvre, directeur Zorg in RZ Tienen, is dat het gevolg van de toenemende druk van de voorbije weken. “Dit zijn uitzonderlijke maatregelen die we niet lang willen aanhouden. We gaan de situatie volgende week opnieuw herevalueren”, klinkt het.