Ranshovenstraat afgesloten voor knotten bomen

Brussel/Tienen/Aarschot Winkels Mestdagh worden ‘Intermar­ché by Mestdagh’ en openen woensdag opnieuw de deuren

De 86 winkels van supermarktgroep Mestdagh, die voornamelijk in Wallonië en Brussel liggen maar ook in Tienen en Aarschot, openen na de overname door Intermarché vanaf woensdag opnieuw de deuren. Ze krijgen een nieuw assortiment en een nieuwe naam, ‘Intermarché by Mestdagh’. Dat werd dinsdag bekendgemaakt in een persbericht. De sociale partners zullen volgende week, op 9 januari, over de toekomstplannen worden ingelicht.

10:19