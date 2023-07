Project 'Afkoppeling Oude Mene' van start

Lancerings­event Slagveld­wan­de­lin­gen met gloednieu­we app

Heb je interesse in geschiedenis? Zoek je nog een leuke uitstap of activiteit in de zomer? Kom dan naar Neerwinden voor de ontdekking van het slagveld van 1693 en beleef een leuke dag! Op zaterdag 29 juli wordt de Eerste Slag van Neerwinden herdacht in Neerwinden met toffe animatie en historisch re-enactment. Deze veldslag was de bloedigste veldslag van de 17e eeuw met bijna 25.000 doden op één dag.