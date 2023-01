Prijzen voor huizen en appartementen blijven stijgen in Tienen

Glabbeek Varkenskop­ver­koop Wever brengt 1.090 euro op voor goede doel en Glabbeek hoopt op erkenning immateri­eel erfgoed

Tijdens de traditionele varkenskopverkoop in deelgemeente Wever werden er ook dit jaar vier halve koppen en één hele varkenskop per opbod verkocht voor het goede doel. Deze varkenskopverkoop is een heel oude traditie in de parochie Wever waarbij begin januari Sint-Antonius gevierd wordt. De opbrengst gaat traditioneel naar het goede doel.

16 januari