Praktijklessen dode hoek

Tienen Leerlingen GO! atheneum Tienen winnen de prestigieu­ze Solar Olympiade

Maar liefst vijf leerlingenteams uit het tweede jaar STEM van het GO! Atheneum in Tienen wisten een plaats te bemachtigen in de finale van de prestigieuze Solar Olympiade. De Solar Olympiade is een wedstrijd van het Belgische Agoria Solar Team waarbij leerlingen uit het secundair onderwijs uit heel Vlaanderen uitgedaagd worden om te tonen wat zij kunnen bouwen met zonne-energie & creativiteit.

12:54