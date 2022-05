Politiezone Getevallei ziet veelal positieve cijfers: “Minder inbraken en minder meldingen van intrafamiliaal geweld. Enkel op de baan rijden mensen nu sneller omdat er minder verkeer is”

Om te beginnen: de cijfers. Het aantal inbraken in de politiezone daalde in 2019 (262) met ongeveer 24,5% in vergelijking met het jaar ervoor (347). In 2020 (203) wordt er opnieuw een verdere daling met 22,5% vastgesteld. “In 2021 zien we een verdere daling van 7,4%. De coronacrisis heeft zeker meegespeeld, aangezien mensen vaker thuiswaren. In 2022 zien we echter in de eerste vier maanden dat criminelen terug proberen om vaker hun slag te slaan in onze regio. Een kentering die elke politiezone in het arrondissement momenteel voelt”, zegt korpschef Stephan Gilis. “Net daarom wordt er binnen onze politiezone extra ingezet om de pakkans nog te vergroten. De voorbije periode werden verschillende verdachten gevat na een inbraak door de actieve patrouilles van onze diensten. We blijven aan burgers ook vragen om zeer alert te blijven en steeds onze diensten zo snel mogelijk te verwittigen wanneer er iets wordt opgemerkt.”

Ook ongevallen in dalende lijn

Sinds 2017(134) werd er tot en met 2020 (114) een dalende trend vastgesteld inzake het aantal ongevallen met lichamelijk letsel, wat neerkomt op een daling van 14,7%. In 2021 is er echter weer een stijging van 21% (138) vast te stellen ten opzichte van 2020 (114), waarmee de nationale trend van de stijging van verkeersongevallen gevolgd wordt.

“Sinds de pandemie stellen we vast dat bestuurders sneller rijden omdat er minder verkeer is. Dit creëert gevaarlijke situaties die leiden tot ongevallen”, aldus de korpschef. “Via een nieuw project van handhavingsroutes zal er ingezet worden om de verkeersveiligheid te verbeteren in onze politiezone.”

Cannabisplantages opgerold

Druggebruik en drugproductie zorgen voor een nefaste verslavingsproblematiek en tevens voor de nodige overlast. Dankzij doorgedreven onderzoek en regelmatige controles op overlastplaatsen werden in 2021 en in de voorbije maanden van 2022 verschillende drugs in beslag genomen. In 2021 werd er 2,7kg marihuana, 2 kg speed, 919 XTC-pillen en 1 liter GHB in beslag genomen. Daarnaast werden actieve en non-actieve cannabisplantages opgerold en verdachten geïdentificeerd.

Meer ademruimte binnen gezin

“Inzake intrafamiliaal geweld zien we in 2020 (1.104) een daling van het aantal meldingen ten opzichte van 2019 (1.158). In 2021 (986) stellen we een verdere daling van 10,7% vast ten opzichte van 2020 (1104). Zowel de meldingen inzake huiselijke moeilijkheden met als zonder geweld kennen een daling. Ook de heropstart van het normale leven in code geel van de coronabarometer kan een verklaring bieden aangezien men minder thuis is en opnieuw wat meer ademruimte heeft binnen het gezin. Daarnaast missen de hercontactnames die worden uitgevoerd in het kader van de Col 20/2020 hun effect niet in het doorbreken van de spiraal van geweld. Een collega van de recherchedienst zal de komende maanden deelnemen aan de ketenaanpak IFG van de provincie Vlaams-Brabant. Hierdoor trachten we onze multidisciplinaire preventieve aanpak te versterken om gezinnen in problematische situaties nog beter te helpen. Dagelijks blijven we inzetten op veiligheid en rekenen we op de betrokkenheid van onze burgers en partners.”