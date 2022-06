Politiezone Getevallei lanceert handhavingsroutes om de verkeersveiligheid te verhogen

Glabbeek Het nieuwe schooljaar start op 1 september met een recordaan­tal leerlingen in de gemeente­school

Het nieuwe schooljaar start op 1 september met een recordaantal leerlingen in de gemeenteschool van Glabbeek. De gemeenteschool Glabbeek telde nog maar 10 jaar geleden een 160 kinderen in 4 kleuterklassen en 6 klassen in de lagere school. Volgend schooljaar telt de gemeentelijke kleuter- en basisschool maar liefst 300 kinderen in 6 kleuterklassen en 9 klassen in de lagere school. Burgemeester Peter Reekmans maakte deze sterke groeicijfers bekend op het schoolfeest van de gemeenteschool.

