Politiezone Getevallei kiest voor nieuwe locatie aan Rijksadministratief centrum voor de verdere optimalisatie van de dienstverlening

De keuze voor deze nieuwe locatie werd gemaakt door het politiecollege en werd ter bekrachtiging voorgelegd op de politieraad van 21 april. Daar werd unaniem beslist om over te gaan tot de aankoop van het voormalige RAC, gelegen op de Goossensvest te Tienen. Het gebouw zal in de komende jaren gerenoveerd worden tot een modern politiehuis. Hiermee verdwijnt de politie uit de vroegere Rijkswachtgebouwen in de Gilainstraat en het politiegebouw in Landen. Deze gebouwen zullen verkocht worden.

Vernieuwing is een must!

Reeds in de voorbereiding van de fusie van de politiezone werd, uit de toenmalige haalbaarheidsstudie (2017), duidelijk dat centralisatie een belangrijke voorwaarde was om de winst inzake politiewerking zo groot mogelijk te kunnen maken. Politiewerk onderscheidt zich immers van andere werkvormen en heeft de cruciale noodzaak om informatie uit te wisselen en te coördineren. Het centraliseren van de verschillende diensten op één locatie biedt een meerwaarde voor een betere informatiedoorstroming en tevens een nog betere aansturing.

Bij de start van de fusie in 2019 was het echter niet mogelijk om alle diensten onder te brengen in één gebouw. Daarom werd er toen gekozen voor een hybride organisatiemodel waarbij diensten op twee locaties, meerbepaald in Landen en Tienen, gehuisvest werden. Ondertussen zijn er echter heel wat ontwikkelingen in het politielandschap waardoor het huidige politiegebouw in Tienen niet langer voldoet aan de veiligheidsnormen die vanaf 2027 wettelijk opgelegd worden.

Daarnaast is politiezone Getevallei een zone in volle ontwikkeling en doordat er heel wat personeelsleden werden ondergebracht in een verouderd en niet aangepast politiegebouw gaat het welzijn van de personeelsleden er op achteruit door de steeds groter wordende politiezone. De politiezone wordt immers stelselmatig opgevuld met nieuwe personeelsleden volgens de personeelscapaciteit die werd vastgelegd in de fusie.

Een zoektocht naar een locatie…

Het politiecollege was reeds tijdens de haalbaarheidsstudie overtuigd van de centralisatie en stelde daarom in december 2020 een advocatenkantoor aan voor de juridische begeleiding in de zoektocht naar de geschikte locatie.

Voorafgaandelijk werd er vanuit de politiezone een duidelijke visie ontwikkeld waar een modern politiehuis aan moet voldoen, zodat dit kon meegenomen worden in de zoektocht. Doorslaggevende factoren waren hier onder meer: de geldende discretie- beveiligings- en veiligheidseisen, een centrale ligging, duurzaamheid, mogelijkheden om uit te breiden,… Als politiezone zijn we op zoek naar een duurzaam politiehuis dat functioneel is ingericht met voldoende aandacht voor de ergonomie van de werkplek, het welzijn van de personeelsleden en de bezoekers en het nieuwe werken (NWOW).

Centrale ligging

Er werden verschillende pistes onderzocht, gaande van bestaande gebouwen tot bestaande bouwgronden of locaties om nieuw te bouwen. In de zoektocht kwam het RAC-gebouw als kanshebber naar boven. (De firma Downtown Real Estate, die eigenaar is van dit gebouw, wilde een deel van de gebouwen met grond en parking verkopen aan de politiezone.) De doorslaggevende argumenten om voor deze locatie te kiezen waren vooral de centrale ligging die een ideale uitvalsbasis vormt voor de interventies, de makkelijke bereikbaarheid, de mogelijkheden tot uitbreiding, de opportuniteiten tot duurzame renovatie, de kostprijs,…

Een politiezone klaar voor de toekomst!

Deze centralisatiebeweging naar een modern politiehuis zorgt tevens voor heel wat voordelen op langere termijn. Zo zal er een nog ruimere dienstverlening zijn en zal er nog efficiënter gewerkt kunnen worden. Het samenwerken vanop één locatie zal dan ook de basispolitiezorg voor de burgers nog meer verbeteren.

Ook de werkingskosten zullen in belangrijke mate verminderen voor de politiezone door op één locatie te zitten. Zo zullen de verplaatsingskosten van het personeel verminderen doordat ze niet meer tussen locaties moeten pendelen, zullen onderhoudscontracten en licenties gereduceerd worden, zijn er minder voertuigen nodig,… .