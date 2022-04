Politie vat twee verdachten na woninginbraken

Tienen KVK Tienen B zet eerste stap in ambitieus vijfjaren­plan: jonge ploeg speelt kampioen in 4de provincia­le

Op vrijdag 15 april was het feest in het Bergéstadion van KVK Tienen. Daar won het B-elftal van de club met 7-0 tegen Meldert, de nummer 6 in de stand. Dankzij de zoveelste doelpuntenkermis pakte de ‘regionale afdeling’ van KVK de titel en dat werd uiteraard uitbundig gevierd.

