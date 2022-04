Politie kan verdachte van gauwdiefstal vatten

Tienen Zorgberoe­pen­ral­ly in Tienen maakt jongeren warm voor job in de zorg

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich vooral voelen in de zorgsector. Daarom werken de provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen, het Beroepenhuis en andere zorgpartners samen om jongeren warm te maken voor een job in de zorg- en welzijnssector. De eerste Zorgberoepenrally ging vandaag door in het RZ Tienen en de Alexianen Zorggroep. Daar konden leerlingen van het vijfde en zesde jaar eens proeven van de job in realiteit.

29 maart