Politie controleerde 18.840 bestuurders tijdens marathon

Basketbal eerste landelijke Bram Maes heeft eerste zege met Tienen op zak: “Winst in Beringen geeft meteen vertrouwen”

Tienen heeft het kampioenschap in eerste landelijke goed ingezet. De ploeg ging met 70-81 winnen in Beringen. Bij de bezoekers moesten toch een aantal nieuwkomers ingepast worden, zodat de competitiestart voor wat twijfel zorgde. Die twijfel is na een goede prestatie in Limburg meteen grotendeels verdwenen.

2 oktober