Pizza vuilbak pronkt als proef in pastorietuin

Over de schoonheid van de vuilbak zo je veel kunnen zeggen. Zelf ga ik me er niet aan wagen, maar vermoedelijk denken vele lezers net hetzelfde... “De laatste tijd merkten we heel wat ‘sluikstort van pizza-dozen op in de buurt van de Grote Markt”, zegt burgemeester katrien Partyka. De aanwezigheid van een gekende keten die pizza’s verkoopt zal daar helaas ongetwijfeld wel een rol in spelen. “Neen, mensen eten het blijkbaar niet voor de deur daar op; hun lege pizza doos laat men het liefst van al hier in de buurt van de tuin op. Zo een pizzadoos past helaas ook niet in de gewone straatmeubilair-vuilnisbak. Die inworpgaten zijn te klein. Hiermee willen we sluikstort tegen gaan. Omdat zulke rondslingerende lege dozen toch ook niet echt aantrekkelijk zijn plaatsen we dan maar de pizza-vuilbak.”