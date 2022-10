PISO Tienen is Strafste School van Vlaams-Brabant

voetbal eerste nationale Ro­bert-Jan Vanwese­mael vastbeslo­ten om met KVK Tienen opmars voort te zetten op bezoek bij Olympic Charleroi: “Profdroom nog niet opgegeven”

Door het puntengewin van de voorbije weken is KVK Tienen opgeklommen naar een twaalfde plaats in de rangschikking. Dat betekent dat de top tien en de linkerkolom stilaan in zicht komt, zeker met een wedstrijd bij middenmoter Olympic Charleroi in het verschiet.

20 oktober