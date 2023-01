PISO Tienen heeft nieuwe didactische keuken: “We zijn klaar voor de toekomst”

Nood aan talent

​De Tiense regio is een draaischijf van de drank- en voedselproductie. Ze kent dan ook heel wat bedrijven die actief zijn in de voedselnijverheid, zoals de Tiense suikerraffinaderij, de Citrique Belge, SES, KIM’s chocolate of de brouwerij van Hoegaarden. Binnen deze voedingsnijverheid is een grote behoefte aan biotechnische wetenschappers. Binnen deze voedingsnijverheid is een grote behoefte aan talent. ​​Door de lange traditie die PISO Tienen heeft in het aanbieden van het studiegebied ‘Voeding en Horeca’ heeft ze een groot netwerk van partners in deze sector. De school heeft hierdoor een duurzame samenwerking gericht op werkplekleren opgebouwd in de verschillende segmenten van de voedingssector, gaande van restaurants over hotels tot microbrouwerijen en kaasmakers. “Daarnaast blijven we samenwerking als school heel belangrijk vinden. De vernieuwde infrastructuur gaat dan ook verhuurd worden aan VDAB en Horeca Vlaanderen”, besluit directeur Koen Kempeneers.