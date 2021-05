Piso renoveert didactische keukens

De huidige didactische keuken van de provinciale school PISO in Tienen is intussen 30 jaar oud en toe aan vernieuwing. Daarom wordt ze binnenkort volledig ontmanteld en worden alle toestellen vervangen. Er komt ook een nieuwe hygiënische bekleding van de vloeren en wanden. Daarnaast wordt het dak gerenoveerd en geïsoleerd. “Een volledige renovatie is nodig om een antwoord te kunnen bieden aan de pedagogische uitdagingen waar de school voor staat. PISO wil zich sterk profileren in het domein horeca en voeding en heeft dus een degelijke keuken nodig”, zegt Gunther Coppens, schepen van Onderwijs (N-VA).

Succesvolle richting

“Onze richting ‘Restaurant-Keuken’ kent succes”, zegt vakverantwoordelijke Liesbeth Ketelslegers. “Zo is een aantal leerlingen aan de slag mogen gaan op hun stageplaatsen, zoals in restaurant Kleine Kauter in Boutersem of in het Crowne Plaza Brussels Airport.” Andere ex-leerlingen hebben intussen hun eigen zaak gestart. Voorbeeld uit de regio zijn: restaurant Louvain d’Anvers in Leuven (samen met zijn ouders), Frituur Meerdaal in Oud-Heverlee, Taverne Time Out en Café De Pomp in Boutersem of Frituur Brasserie Cumptich.