Peter Loosen (Blauw-wit Tienen) dient ontslag in als gemeenteraadslid

“Zijn geliefde kat, spoorloos... Bij mijn zoon sloegen de stoppen door”: na hallucinan­te avond krijgt veertiger politieko­gel in knie

“Als ik dít geweten had, was ik nooit met een gerust hart thuis vertrokken.” De vader van D. uit Boutersem vertelt het met een zucht. Nadat zijn 43-jarige zoon uit razernij wagens had beschadigd en bij hem thuis ook de bevelen van de politie had genegeerd, schoot een agent hem in de knie. De reden van het agressieve gedrag? “Zijn huiskat Inky was ontsnapt. Hij was de wanhoop nabij.” De vader vertelt het relaas van een bizarre nacht, die toch nog met een sprankel geluk eindigde.