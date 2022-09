Pentanqueclub dankt held die man uit vijver haalde en succesvol reanimeerde : “Zonder André was Eddy er niet meer”

TienenNet een week geleden sloeg op het Vianderdomein in Tienen het noodlot toe. De 52-jarige Eddy Pira uit Tienen viel in een visvijver en ging meteen kopje onder. Omstaanders sloegen alarm en André Gysens (67) dook zonder aarzelen in het water op zoek naar de drenkeling die intussen al op de twee meter diepe bodem lag. Eenmaal uit het water gaf het slachtoffer geen enkel teken van leven, maar André gaf de moed niet op en begon de reanimatie. “Gelukkig dat André dit kon, want niemand van onze club was hiertoe in staat. Niet om uit het water te halen, laat staan reanimeren” klinkt het bij de club die hiervoor de held vandaag dankte.