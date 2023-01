Pastorijstraat twee weken afgesloten

Leuven Festival And& past in 2023 concept aan naar ‘And& connect’: “Meer gerichte aanpak en focus op start-ups en sca­le-ups”

Leuven MindGate vzw steekt innovatiefestival And& dit jaar in een nieuw kleedje: ‘And& Connect’. Achter die naamswijziging schuilt ook een nieuwe aanpak die volledig gericht is op start-ups en scale-ups. Of ook: een meer bescheiden aanpak in vergelijking met de voorbije jaren en dat kost de stad Leuven dan ook minder geld. “We voelen dat er veel nood is om starters bij elkaar te brengen. Dit concept past perfect bij het DNA van Leuven”, zegt schepen Lalynn Wadera (Vooruit).

5 januari