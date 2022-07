Pastorijstraat afgesloten

Glabbeek Politie gaat extra controle­ren tijdens wegenwer­ken

Momenteel is een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur nieuwe voetpaden aan het aanleggen in de Schoolstraat in deelgemeente Bunsbeek. Deze werken gebeuren in twee fases: van 4 tot 14 juli (fase 1) en van 2 tot 30 augustus (fase 2). Tijdens de werken is er éénrichtingsverkeer van kracht in de Schoolstraat komende van de steenweg N29 richting Boeslinter om de werf te beveiligen. De omleidingsweg loopt tijdens de werken via de Pepinusfortstraat in Bunsbeek. Intussen zijn de werken bijna een week bezig en blijven we vaststellen dat nog steeds heel wat automobilisten in de Schoolstraat de verbodsborden (C1 = verboden richting) totaal negeren en ongegeneerd tegen de richting blijven inrijden.

8 juli