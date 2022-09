Pastoor en ere-deken Joris Hardiquest vrijgesproken in fraudeschandaal : “Spijtig dat hij het zelf niet mocht meemaken, al heeft hij het steeds geweten”

Hoegaarden Ontdek dit weekend meer dan 75 kunste­naars op 25 verschil­len­de locaties

De kunstroute is een organisatie van de Hoegaardse toeristische dienst in samenwerking met de cultuurraad en verschillende verenigingen. Deze gaat door op zaterdag en zondag 10 en 11 september (tussen 10 en 18 uur) over het volledige centrum. Zondag 18 september (tussen 10 en 18 uur) is er “Skip the weekend” in de kantoren van de oude suikerfabriek (Ernest Ourystraat 39).

10 september