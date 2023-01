Overstekend fietsertje aangereden aan Beatrijs : jongen (13) naar ziekenhuis

Leuven Inbrekers aan de haal met spaarpot van kinderen

Onbekenden hebben maandagavond na het invallen van de duisternis ingebroken in een woning in de Lijsterlaan in Kessel-Lo. Toen de bewoners thuiskwamen, stelden ze vast dat een raam aan de zijkant van de woning geforceerd werd. De bovenverdieping werd helemaal doorzocht. De daders gingen ervandoor met cash geld dat ze onder meer op de slaapkamers van de kinderen aantroffen. Het voorbije weekend werden in dezelfde straat tijdens de nacht al inbrekers op de vlucht gejaagd door de bewoner die hen betrapte. Ondanks een grote zoekactie konden de vluchtende inbrekers toen niet worden gevat.

10 januari