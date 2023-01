Overstekend fietsertje (13) aangereden door terreinwagen in Tienen

Tienen Zet je wandel­schoe­nen klaar voor Hakendover wijn en ga dertien maal naar Grimde en terug

Dertien… voor sommige mensen een ongeluksgetal, maar niet voor de inwoners van Hakendover. Op 16 januari gaat immers naar jaarlijkse traditie het dertienmaal door. Dit is een bedevaart waarbij de weg tussen de kerk van Hakendover en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Steen in Grimde dertien maal wordt afgelegd. In totaal bedraagt de afstand een 40-tal km.

