Outletbeurs in zaal Manege

Hoegaarden/Tienen/Landen/Boutersem Illegale motorcros­sers verstoren broed- en jachtge­bied van zeldzame vogels: “Je kan je niet zomaar een stuk grond toe-eigenen om je zin te kunnen doen”

Enkele leden van de werkgroep Grauwe Gors waren aan het werk in Outgaarden, toen ze op een akker vlak in de de buurt van natuurgebied Bosdel een motorcrosser opmerkten die zich naar hartelust aan het uitleven was. De motorcrosser richtte hiermee (onbewust) heel wat schade aan in het natuurgebied. In dit geval kon men beelden maken en nummerplaten noteren zodat deze aan de eigenaar van de grond kon overgemaakt worden en hiermee naar de politie stappen. “Intussen regelt men de zaak in onderling overleg en zijn er reeds excuses aangeboden. Helaas merken we nog heel wat incidenten in de buurt op.”

15 maart