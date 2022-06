Oud schepen en bakker Albert Bils overleden

TienenAlbert Bils is vorige week woensdag op 75-jarige leeftijd overleden. De man die eigenlijk van Outgaarden (Hoegaarden) afkomstig is, opende een bakkerszaak in Tienen. Daarnaast zetelde Albert in de gemeenteraad in Tienen. Toen hij nadien naar Kersbeek (Kortenaken) verhuisde, werd hij eveneens verkozen en zetelde zes jaar als schepen. De steeds goedlachse en optimistische man sukkelde de laatste jaren met zijn gezondheid en week uit naar het Brusselse, waar hij vorige week overleed.

De bakkersmicrobe kreeg Albert van thuis uit mee, waar zijn vader in Outgaarden reeds een bakkerij runde. “Ik herinner me die nog goed”, vertelt oud-burgemeester Marcel Logist, die net als Albert Bils in Outgaarden werd geboren en getogen. “Als jonge gast hielp hij mee in de atelier van zijn vader, ‘Foinke de bekker’. Onze jeugd brachten we hier door. Later trok Albert naar de Ceria in Anderlecht waar hij de bakkersstiel zich nog meer eigen maakte.”

De twee jeugdvrienden die bovendien nog zowat even oud zijn, konden toen nooit inschatten dat hun wegen nog vaak zouden kruisen. “Wielrennen was één van Albert’s hobby’s”, vertelt Marcel verder. “Hij reed ooit nog wedstrijden bij de beginnelingen, maar een échte ‘coureur’ is hij helaas niet geworden. Wèl een bakker-patissier met naam en faam. Zijn zaak die hij opende in de Beauduinstraat in Tienen lokte van heinde en verre volk.” Begrijpelijk, zijn kwaliteitsproducten staken er met kop en schouder bovenuit.

Hoewel zijn eigen zaak floreerde, bleef Albert een sociaal geëngageerde burger. “Zeker als zelfstandige was het in die jaren niet eenvoudig om ‘kleur te bekennen’. Albert deed het toch en zetelde jarenlang in de gemeenteraad in Tienen”, vertelt Logist. “Albert was nu eenmaal een mens onder de mensen. Iemand die zich steeds inzette voor zijn medemens. Toen hij zijn bakkerij stop zette en naar Kersbeek verhuisde, engageerde hij zich daar eveneens. Albert was een graag geziene figuur in Kortenaken waar hij schepen voor de socialistische partij was in de jaren 2000.”

Albert zetelde jarenlang in de gemeenteraad in Tienen.

Maar daarnaast had Albert eindelijk weer wat tijd voor zijn hobby’s. “In de duievnsport scheerde hij eveneens hoge toppen. Hij won heel wat nationale en internationale wedstrijden waaronder de prestigieuze ‘Barcelona’. Je mag gerust zeggen dat hij één van onze beste duivenmelkers ooit in de regio was. Nooit brak Albert door als ‘coureur’, zijn hart had hij wel verloren aan het voetbal. Anderlecht. En meer bepaald de jeugd. Wekelijks was hij op de afspraak. Hij bakte heerlijke en energierijke lekkernijen om hen goed te kunnen laten presteren. Dat was zijn langste leven. Zeker toen hij enkele jaren geleden zelf verhuisde naar het Brusselse sloeg hij nooit een wedstrijd over.”

Volledig scherm © RV

