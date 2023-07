Oproep toelagen voor ontwikkelingssamenwerking

KIJK. Auto vliegt door voortuin en knalt tegen gevel: bestuurder slechts lichtge­wond na crash

In Linter gebeurde donderdagavond een spectaculair ongeval. Een bestuurder negeerde voor ongekende reden een kruising en reed in volle vaart door. De Audi van de man vloog door een voortuin en kwam tegen de gevel van het naastgelegen appartementsgebouw terecht. Als bij wonder hield de 27-jarige bestuurder er slechts lichte verwondingen aan over.