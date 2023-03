Oproep Tiense sportlaureaten

Jobat België vs. buurlanden: wie verdient het meest? Wie werkt het langst? En wie mag het snelst op pensioen?

Nergens is de belasting op arbeid zo hoog als in België. Dat zegt niet per se alles. Hoe scoort ons land ten opzichte van de buurlanden wat betreft loon, vakantiedagen, werkuren en loopbaanduur? Met andere woorden: wat krijgen we als werknemers terug voor de hoge arbeidsbelasting? En hoe scoren we ten opzichte van Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Nederland? Jobat.be brengt de verschillen in (land)kaart.