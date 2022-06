Oplinter kermis

Glabbeek Bijna jaar lang riolerings en wegenwer­ken op Tiense­steen­weg (N29) in Glabbeek

Na de voorbereidende nutswerken, die momenteel worden uitgevoerd, gaan de rioleringswerken op het kruispunt Tiensesteenweg (N29) met de Meenselbeekstraat in Glabbeek van start op maandag 8 augustus. Deze werken kaderen in een groter rioleringsproject dat onderverdeeld is in verschillende fases.

