Openbaar onderzoek ‘Afkoppeling Oude Mene’

Tienen Openbaar onderzoek omgevings­ver­gun­ning rooilijn Utsenaak­pad

De vergunningsaanvraag voor de grootschalige wegenis- en rioleringswerken in Oplinter werd in april 2022 ingediend. De werken vinden plaats in de Oplintersesteenweg, de Neerlintersesteenweg, het Sint-Genovevaplein, de Herestraat, de Sint-Hubertusstraat, de Lindebaan, de Ganzendries, de Papenweg, de Kummenbaan, de Beekstraat, het Kummenveld, het Utsenaakpad en de Huiskensstraat. In deze procedure wordt ook de rooilijn van het Utsenaakpad gewijzigd.

9 juni