Ook Toegankelijk Tienen vraagt herziening bereikbaarheidsplan

Peter Loosen (Blauw-wit Tienen) dient ontslag in als gemeente­raads­lid

Gemeenteraadslid Peter Loosen Open-Vld (nu Blauw-Wit) neemt ontslag uit Tiense Gemeenteraad. De man kan zijn ontgoocheling in de lokale politiek niet langer onder stoelen of banken steken. “Ik kan me niet langer vereenzelvigen met de beslissingen die de jongste tijd door het stadsbestuur werden genomen”, laat Peter die drie jaar OCMW-raadslid (oppositie) en 8 jaar gemeenteraadslid was voor de liberale partij.