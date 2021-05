Ook dit is heropenen: een terras uitbouwen voor honderd man en zien hoe regenbuien al het werk teniet doen

Tienen Tiens burgemees­ter plant ‘kroegen­tocht’ “Uit respect voor de horeca dienen mensen zich aan de regels te houden”

12:29 We ontmoeten Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) aan het terras van De Grenadier in Tienen. Met een plan van de hernieuwde Grote Markt in de aanslag, probeert ze vandaag zoveel mogelijk Tiense horecazaken een bezoek te brengen. Zowaar een functionele kroegentocht.“In de mate van het mogelijke ga ik kijken hoe alles verloopt of de afstanden worden gerespecteerd”, aldus Partyka.