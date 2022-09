Ooievaarstraat afgesloten

Tienen/Hoegaarden Pastoor en ere-deken Joris Hardiquest vrijgespro­ken in fraude­schan­daal : “Spijtig dat hij het zelf niet mocht meemaken, al heeft hij het steeds geweten”

Drie leden van het kerkbestuur van de Heilig-Hart parochie in Tienen stapten in 2014 naar het gerecht nadat ze naar eigen zeggen onregelmatigheden ontdekten in de parochiale boekhouding. De beschuldigingen waren niet min. Zonepastoor en ere-deken Joris Hardiquest werd mede beschuldigd voor het verduisteren van geld. Iets wat de man steevast ontkende. Joris overleed echter op 72-jarige leeftijd eerder dit jaar. Het proces sleepte echter aan en vorige maand werd de zaak afgesloten. De pastoor en ere-deken werd vrijgesproken over de hele lijn. “Dat laatste mag nu ook eens geweten zijn voor iedereen”, reageert zus Godelieve Hardiquest.

