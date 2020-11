Onze reporter liep twee weken mee in het regionaal ziekenhuis Tienen: “Stikkapot voel ik me, maar het personeel... Dat blijft glimlachen”

Tienen Op stap in RZ Heilig Hart Tienen met Wim Steels, dienst­hoofd voeding: “In de keuken is het nooit rustig”

25 november Onze reporter Kristien Bollen kijkt twee weken lang binnen in het RZ Heilig Hart Tienen, en laat zich leiden door de verhalen van artsen, verpleging, ondersteunend personeel en patiënten. Vandaag gaat ze naar een waarschijnlijk best wel leuke plek in het ziekenhuis....de keuken. Diensthoofd voeding, de 45-jarige Wim Steels uit Bost bij Tienen neemt haar mee. De man is al tien jaar aan de slag in de centrale ziekenhuiskeuken op campus Sint-Jan. Hier bereiden ze de maaltijden voor de patiënten op de verschillende campussen én de cafetaria waar personeel én mensen uit de buurt terecht kunnen voor een warme maaltijd of broodjes. Die cafetaria is echter, omwille van corona (wat anders), gesloten. Het zou er dus rustiger moeten zijn dan normaal. Maar ook ditmaal is het weer een verkeerde gedachte.