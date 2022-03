Omleiding Leopoldvest en Sliksteenvest voor snoeien van bomen

Tienen CO in Rijksadmi­ni­stra­tief centrum al klaar om eerste oorlogs­vluch­te­lin­gen op te vangen : “Basic maar efficiënt”

Pas vorige week was er sprake dat er misschien een mogelijkheid was om enkele Oekraïense vluchtelingen op te vangen in de lokalen boven bet vaccinatiecentrum in het Rijksadministratief centrum aan de Goossensvest. De stad Tienen en het regionaal ziekenhuis RZ Tienen sloegen de handen in elkaar. Vanaf vrijdag is het CO (collectief opvangcentrum) volledig klaar om 69 volwassenen en hun kinderen op te vangen.

17 maart