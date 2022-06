Nieuwe seizoensprogrammatie CC De Kruisboog : ticketverkoop half juni van start

Na de coronaperiode en een bewogen seizoen met steeds wijzigende maatregelen, lanceert CC De Kruisboog het aanbod voor het seizoen 2022-2023. Als er iets is wat we geleerd hebben uit de voorgaande, bijzondere tijden, is dit dat we het samenzijn met andere mensen nodig hebben om ons goed te voelen. Het cultuurcentrum hoopt dat het publiek dan ook opnieuw massaal komt genieten van al het moois dat cultuur te bieden heeft.

Aanbod

Het nieuwe seizoen biedt een erg gevarieerd aanbod. Op het muzikale programma staan enkele gevestigde waarden zoals Jef Neve, Willem Vermandere, Laïs, Tom Helsen, ... Top of the bill zijn de concerten van Stan Van Samang en Soulsister.

Voor de gulle lach wordt er gerekend op comedians als Jan Jaap Van der Wal, Freddy De Vadder, Thomas Smith, Amelie Albrecht en nog vele anderen.

Op theatervlak is het nu al uitkijken naar o.a. Lucas Van den Eynde en Viv Van Dingenen in ‘Poupehan’, Frank Focketyn en Sien Eggers in ‘Sartre & De Beauvoir’, Bruno Vanden Broecke in ‘De Woordenaar’, de bizarre combinatie van Tine Embrechts en William Boeva in ‘Perpetuum Mobile’ en ‘Fientje Beulemans’ en ‘Dial M for Murder’ van het alom geprezen Loge 10.

De kinderen en hun (groot)ouders zijn welkom voor 9 familievoorstellingen, waarbij we vooral de voorstelling ‘Ondersteboven’ van Tiens talent Jan en Marth De Kinder in de kijker willen zetten

Vergeet zeker ook de filmvoorstellingen in de programmatie niet. O.a. ‘Dealer, ‘West Side Story’ en ‘Encanto’ worden op groot scherm vertoond in de theaterzaal.

De namen hierboven zijn slechts een klein tipje van de sluier. Het volledige aanbod is terug te vinden op www.dekruisboog.be. Neem een kijkje en bestel je tickets, want CC De Kruisboog heeft terug ‘Zin om je – Tom Helsen’ ...

Praktisch

De volledige programmatie kan geraadpleegd worden op www.dekruisboog.be. Tickets kunnen hier rechtstreeks aangekocht worden (aanschuiven in een lange wachtrij aan het ticketkantoor hoeft dus echt niet). Vanaf 13 juni kan je ook een keuze maken uit de programmabrochure die in Tienen en omliggende gemeentes in de bus valt.

De verkoop van abonnementen én losse tickets start op woensdag 15 juni om 09.00 uur via www.dekruisboog.be. Voor mensen die niet online kunnen bestellen of zeer specifieke vragen hebben, is de ticketbalie bijkomend geopend op woensdag 15 juni van 18.30 tot 21.00 uur. Ook op zaterdag 18 juni kan je aan de ticketbalie terecht van 09.00 tot 12.00 uur. Let wel: online bestellen is sneller. Telefonische bestellingen van abonnementen worden pas aangenomen vanaf maandag 20 juni.

CC De Kruisboog Sint-Jorisplein 20 in Tienen. Telefoon 016 80 56 96; mail : dekruisboog@tienen.be; website : www.dekruisboog.be

Openingsuren

Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

In juli is de ticketbalie gesloten.

In augustus is de balie elke weekdag open van 08.30 tot 12.30 uur, in de namiddag is er een telefonische permanentie van 13.30 tot 16.30 uur, behalve op vrijdagnamiddag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.