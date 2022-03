Nieuw skatepark voor Tiense jeugd

Tienen Poolse familie springt in de bres voor Oekraïne en zamelt goederen in: “Geen nood aan kledij, wel voeding en EHBO-spul­len”

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook niet Katarzyna Bielan (32) uit Tienen en haar familie. Samen met haar zussen organiseert ze een inzamelactie. Dankzij een Poolse non-profitorganisatie en met steun van de Poolse ambassade zullen de goederen snel ter plaatse aankomen. “We zamelen voedsel en materiaal in, voor de vluchtelingen én voor zij die strijden voor hun land.” Zondag van 11 tot 17 uur kan u goederen deponeren op de parking van huisnummer 66 in de Slachthuisstraat.

1 maart