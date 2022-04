Nieuw reglement voor terrassen horeca en handel

voetbal eerste nationale Kyell Lénaers en KVK Tienen gaan op zoek naar nieuwe zege tegen Heist: “Blijven doorgaan na deugddoen­de 12 op 15"

Slaagt KVK Tienen er zaterdagavond in eigen huis in om voor het eerst dit seizoen negen op negen te pakken en zich zo verder in veiligheid te spelen in eerste nationale? Een onmogelijke opgave is het zeker niet, want ook tegenstander Heist heeft de schaapjes nog niet helemaal op het droge.

31 maart