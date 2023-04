NET OPEN. Handi (27) deelt zijn liefde voor de Mexicaanse keuken in Sombrero: “Hier in Tienen zijn nog heel wat mogelijkheden”

Gelegen­heids­cafés in Hakendover tellen al af naar paardenpro­ces­sie op paasmaan­dag: “Om 10 uur ‘s ochtends staan ze hier al op de toog te dansen”

Paasmaandag is in Hakendover al eeuwenlang meer dan een christelijke feestdag. Die dag is namelijk heel het dorp in de ban van de paardenprocessie en daarin spelen de gelegenheidscafés een sleutelrol. Ze zijn niet meer zo talrijk als decennia geleden, maar op vrijdagavond gooien ze nog steeds hun deuren open om ze pas op dinsdag in de late uren te sluiten. Wij gingen eens langs om te horen hoe zij aftellen naar de komende hoogdag.