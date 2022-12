Nepbrieven van stad Tienen in omloop

Leuven “Als het kon, dan bleven we hier wonen”: Leuven loopt storm voor eerste poezencafé van de provincie

Kattenliefhebbers in Leuven kregen vlak voor kerst het mooiste geschenk dat ze zich konden inbeelden: een plek waar ze zich met een gebakje kunnen vergapen aan de meest eigenzinnige diertjes op de planeet. In een bomvol Poescafé, dat vorige week de deuren opende, zijn de ‘oohs’ en de ‘aahs’ dan ook niet van de poes. “Dit is het beste idee ooit”, klinkt het.

8 december