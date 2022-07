Na 34 jaar en meer dan vijfduizend baby's later hangt gynaecologe Ine Riphagen de doktersjas aan de haak : “Toen ik begon was het een echt ‘mannenbastion’, nu is het zowat uitsluitend een vrouwenzaak”

TienenOok al is verloskunde zowat een natuurlijke zaak, in de loop der jaren heeft Ine heel wat dingen zien veranderen. Niet enkel de evolutie in medische technologie en apparatuur. Je kan het je misschien moeilijk inbeelden, maar Ine was ooit de enige vrouwelijke gynaecoloog in het regionaal H. Hart ziekenhuis in Tienen. Nu ze op pensioen gaat moet je al ‘zoeken’ om nog een mannelijke gynaecoloog te vinden. “Een vrouw ? Die hoorde aan de haard!”