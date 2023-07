N-VA Tienen trekt met 10 vragen naar de Tienenaar

Vrachtwa­gen en bestelwa­gen botsen frontaal op elkaar: brandweer bijna twee uur in de weer om slachtof­fer te bevrijden

Op de Tiensesteenweg (N29) in Bunsbeek (Glabbeek) gebeurde woensdagnamiddag een zwaar verkeersongeval. Een bestelwagen en een vrachtwagen reden frontaal op elkaar in. De bestuurder van de bestelwagen raakte gekneld en moest uit het wrak bevrijd worden. Het slachtoffer, een man uit Tielt-Winge, raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. Het ongeval veroorzaakte heel wat hinder.