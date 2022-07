Multiobus brengt festivalgangers van en naar het festival: “Er zijn er wel eens die te diep in het glas hebben gekeken, maar daarom neem je de bus”

Tienen Na 34 jaar, en ruim 5.000 baby's, hangt gynaecolo­ge Ine doktersjas aan de haak: “Vroeger een echt mannenbas­ti­on, nu zowat uitslui­tend een vrouwen­zaak”

“Een dame? Die hoorde aan de haard, vond een prof tijdens mijn opleiding.” Je kan het je misschien moeilijk inbeelden, maar Ine Riphagen was ooit de enige vrouwelijke gynaecoloog in het regionaal H. Hartziekenhuis in Tienen. Nu ze na 34 jaar met pensioen gaat, vertelt ze vol passie over haar wonderlijke beroep. “Ik heb zeker tussen de 5.000 en 6.000 baby’s op de wereld helpen zetten. Toch blijft iedere bevalling uniek.”

26 juli