Motief van 37-jarige die woonzorgcentrum binnen drong en bewoner doodsloeg met bedpan nog onduidelijk : “De draagwijdte dringt stilaan door bij cliënt”

De 91-jarige rusthuisbewoner is helaas overleden. De 89-jarige dame die eveneens die ochtend gewond raakte, herstelt nog steeds in het ziekenhuis. De dader, een 37-jarige man uit Brussel, is intussen wel aangehouden. Op het moment van zijn voorleiding was de man zeer verward. Intussen kon zijn advocate hem wel al even spreken. “Eerder dit weekend leek ‘hij het niet begrepen te hebben begrepen te hebben’, hoewel het hem wel verteld is van wat er gebeurde. Intussen is zijn aanspreekbaarheid er wel op vooruit gegaan al kan je het moeilijk echte gesprekken noemen. Over details van het onderzoek ga ik me voorlopig niet uitspreken”, zegt zijn advocate Leena Giudice. “Hij is nog steeds in verwarde toestand, meerdere gesprekken zullen nodig zijn. Al lijkt de draagwijdte van zijn daden nu wel stilaan bij hem door te dringen.”