Minister Weyts investeert in nieuwe sportinfrastructuur in Tienen

TIENEN Vier maanden cel voor agressieve treinreizi­ger

Een 24-jarige man is veroordeeld tot vier maanden cel voor zijn gewelddadig gedrag tegen een treinconducteur. De Afghaanse man, die op het moment van de feiten in een asielcentrum in Sint-Truiden verbleef, was niet aanwezig op het proces bij gebrek aan gekend adres.

8 juli