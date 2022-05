Minderjarige mag zich gaan verantwoorden op de jeugdrechtbank voor poging tot diefstal met braak

KAPELLEN/MÁLAGA Mitch (29) laat zich 24 uur lang opsluiten in kooi met rottweiler: “Zo besef ik pas écht hoe een asielhond zich voelt”

Vierentwintig uur lang met een achtergelaten en wellicht verwaarloosde rottweiler opgesloten zitten in een kooi van zes op zes meter. Een nachtmerrie voor velen, een statement van de 29-jarige Mitch Fondu uit Kapellen. Volgende week voert hij zijn stunt uit in een hondenasiel in het Spaanse Málaga, en hij gaat hij de kooi in met de negenjarige viervoeter Maurice. “Baasjes moeten leren geen overhaaste beslissingen te nemen zodat hun hond niet na enkele jaren of zelfs maanden al in een asiel belandt.”

4 mei