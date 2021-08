Methodeschool Het Atelier mag opengaan maar les geven is verboden: “Dit is in strijd met de rechten van het kind”

Tienen Inbrekers slaan toe via dak en maken duizenden euro's buit in Bristol: "Zeker dat die twee ‘nette heren’ van de dag voordien er iets mee te maken hebben”

19 augustus In de Bristol in de slachthuisstraat in Tienen deden de vaste verkoopsters Lynn en Patricia donderdagochtend een nare ontdekking. Dieven waren via het dak de zaak binnengedrongen. Eenmaal in de opslagruimte wisten de inbrekers ook nog eens in een mum van tijd alle beveiligingen uit te schakelen. De kluis werd vakkundig opengebroken; naast de 1.500 euro cash geld konden ze nog een heel deel merkkledij en schoenen uit de winkel en voorraadruimte meenemen.“Gisteren vonden hier al vreemde zaken plaats, ondertussen vallen de puzzelstukjes op hun plaats”, zuchtten de dames.